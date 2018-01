I volontari dell'Avo di Foggia in udienza da Papa Francesco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il prossimo 24 gennaio le associazioni italiane dell'Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) saranno in piazza San Pietro a Roma per l'udienza del mercoledì con Papa Francesco. A rappresentare Foggia ci sarà una delegazione dell'Avo “Universo Salute – Opera Don Uva” e dell'Avo Ospedali Riuniti. L'ultimo incontro delle associazioni Avo con un Pontefice risale al 1990 con Papa Giovanni Paolo II.

“Sarà un momento di grande emozione e di forte condivisione nella preghiera e nella volontà di servizio – spiega Maria Rosaria Torraco, vicepresidente Avo Don Uva - I volontari che quotidianamente incontrano e sostengono le sofferenze e le solitudini di malati e di persone sole negli ospedali, negli hospice e nelle case di riposo, attraverso questo incontro, consolideranno lo spirito di servizio e riceveranno energia per trasmettere ai pazienti che seguono il pensiero, le preghiere, la presenza e l'attenzione del Santo Padre per i loro bisogni. I volontari festeggeranno così la gioia di offrire aiuto e calore umano ai più deboli e bisognosi”, conclude. Per riconoscere a Papa Francesco il grande valore dell'aiuto concreto per i deboli, gli emarginati e i sofferenti, gli verrà consegnata la tessera n.1 di volontario Avo e un contributo per le sue opere benefiche.