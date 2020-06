Contrassegno di disabilità: dove richiederlo a Foggia

Il contrassegno di disabilità auto è un'agevolazione prevista per facilitare la mobilità delle persone disabili, che mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

Si tratta di un tagliando con il simbolo grafico della disabilità, che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.

Per ottenere il parcheggio personalizzato si deve presentare un’apposita richiesta indirizzata al Comune di Foggia; il modulo è disponibile presso l’Ufficio Traffico del Comune.

Al modulo bisogna allegare le fotocopie dei seguenti documenti:

Libretto di circolazione del proprio mezzo

Patente di guida speciale

Certificato di invalidità della Commissione di Prima Istanza

Certificato del Medico Legale che attesta la grave riduzione alla capacità di deambulare

Contrassegno Speciale per la circolazione degli Invalidi

Tutti documenti devono essere consegnati all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Foggia (Palazzo di Città - Corso Garibaldi - 1° piano - tel. 0881792256 - dal lun al ven dalle 8,30 alle 12 e mart- giov dalle 16 alle 17,30)

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Traffico c/o Comando di Polizia Municipale in Via Manfredi 4^ piano - Foggia; tel. 0881-790580

Orari al pubblico: dal lun. al ven. dalle 9 alle 12