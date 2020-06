Rottamazione auto: cos'è e dove richiederla

La rottamazione auto è una procedura formale che consente la demolizione definitiva di un veicolo. Questa operazione deve essere svolta presso un centro di raccolta autorizzato o dal concessionario (in caso di acquisto di un'auto nuova).

Come funziona

Il centro di raccolta o la concessionaria sono obbligati a rottamare il veicolo entro 30 giorni dalla sua consegna, e sono obbligati alla presentazione della richiesta di cancellazione del veicolo al PRA attraverso la presentazione della domanda di cessazione della circolazione per demolizione.

I costi

I costi della rottamazione dipendono sia se la rottamazione avviene a seguito dell'acquisto di un'auto nuova, per cui si può beneficiare di sconti e offerte particolari da parte della concessionaria, sia se la rottamazione è senza nuovo acquisto. In questo caso, i costi variano a seconda del centro di autodemolizione, se viene effettuata all'ACI, dalla regione di residenza e da comune a comune. In ogni caso, è importante prestare la massima attenzione al centro di raccolta al quale ci si rivolge, in quanto questo deve essere autorizzato dalla regione e deve rilasciare un certificato al proprietario dell'auto. In generale, il costo totale per la rottamazione auto può variare dai 70 ai 150 euro.

I documenti

La rottamazione del veicolo consente la sua cancellazione al PRA, e si tratta di un operazione importante, perché la sola radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico consente l'esonero per il proprietario del veicolo dal pagamento del bollo. Al momento della consegna dell'auto per la rottamazione, il proprietario deve rilasciare questi documenti:

carta di circolazione;

certificato di proprietà cartaceo;

se l'auto è stata ereditata, l'accettazione dell'eredità.

Dove fare la rottamazione auto a Foggia e provincia

Autodemolizione Scurzett Via Manfredonia, Km 2,500

Delli Carri Felice via Sprecacenere 1

Russo Vincenzo Autodemolizione km 28,500, SS673

Autodemolizione Nazzaro Vicenza SS673 km17+600

Tre Esse Via Bari km 5

Autodemolizione Antonio Dibiase Via Foggia, km700+705 S.S.16 Cerignola (FG)

Autodemolizioni Rocco Fagnelli Viale USA, Km. 0,300, Cerignola

Totaro Autodemolizioni Strada Provinciale Prov. 58, Manfredonia, (FG)