Gli orari degli autobus a Foggia durante le festività

L'ATAF è l'azienda foggiana che si occupa della gestione del trasporto pubblico.

Tutti gli orari e le informazioni vengono pubblicate annualmente e distribuite presso:

L'Ufficio informazioni (pr esso Terminal Bus - Stazione Foggia)

Le Circoscrizioni Comunali

Capilinea

Scuole medie e superiori

Orari e percorsi delle linee ATAF sono esposti nei punti più accessibili ai viaggiatori, principalmente nelle pensiline di fermata delle zone centrali, presso i capilinea nonché attraverso appositi trio fissati presso le fermate.

Per i viaggiatori, nei cambiamenti di orario stagionale, sono previsti depliants e avvisi a bordo degli autobus, almeno 10 giorni prima dell'entrata in vigore, e sono distribuiti presso i capilinea e all'ufficio biglietteria presso Terminal Bus - Stazione Foggia.

Per maggiori informazioni è sempre possibile consultare il sito; mentre per conoscere l'orario estivo entrato in vigore dal 18 maggio 2020, clicca qui.

