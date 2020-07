Aliscafi e traghetti per le Isole Tremiti: come arrivare da Foggia

Per raggiungere le Isole Tremiti da Foggia è possibile usufruire del sevizio Helibus - Elicotteri per raggiungere comodamente le Isole Tremiti. Questo mazzo di trasporto è un pò più caro delle motonavi, ma regala una vista spettacolare e suggestiva della natura incontaminata delle Isole.

La società che si occupa di questo servizio è Alidaunia, che effettua voli di linea 365 giorni l'anno sulla tratta Foggia - Isole Tremiti. L'elicottero parte tutti i giorni dall'aereoporto "Gino Lisa" di Foggia.

Il costo del biglietto varia in base:

alla stagione

all'età dei passeggeri

alla situazione di residenza o meno sulle Isole Tremiti

Il costo indicativo è di 50 euro (tasse aereoportuali e IVA incluse) per gli adulti non residenti in alta stagione (luglio - agosto), prezzo che viene dimezzato in bassa stagione.

Chi preferisce spostarsi con i traghetti e gli aliscafi deve partire da Termoli, Vieste oppure Rodi Garganico e ususfruire dei servizi di collegamento con le isole via mare.

Per informazioni su prezzi e orari è possibile consultare:

TraghettiTremiti.it

TraghettiLines