L'Imposta comunale sulla pubblicità è stata istituita con il decreto legislativo 15 Novembre 1993.

Si tratta di un'Imposta che colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa sostenuta per l'esposizione pubblicitaria. Il presupposto di applicazione dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione visivi ed acustici, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepita.

L'importo si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica, in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Per quanto riguarda il Comune di Foggia ci si può rivolgere presso gli uffici Politiche Fiscali o visitare il sito.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero: 0881.814130