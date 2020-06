IMU: cos'è e quando pagarla

L'Imu è l'Imposta Municipale Unica che dal 1° gennaio 2012 sostituisce l’I.C.I., ai sensi del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge n° 214 del 22.12.2011. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, quindi fabbricati, compresa l’abitazione principale, le pertinenze, i fabbricati rurali e le aree edificabili.

Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2020 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2020 in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno andrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote, pubblicata ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.+

Il Comune di Foggia non ha ancora approvato la delibera relativa alle aliquote IMU 2020. Ai sensi dell’art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 779 della L. 160/2019, per l’anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote entro il 31 luglio 2020 (termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché’ entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica necessaria, clicca qui.