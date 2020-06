Come richiedere il trasporto scolastico nel comune di Foggia

Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado dislocate nelle Borgate di competenza comunale e agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.

Le richieste di iscrizione al servizio devono essere presentate, utilizzando l'aspposito modulo (Istanza Trasporto Scolastico 2010/2011) entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. Le domande presentate dopo tale data potranno essere accolte se adeguatamente giustificate e compatibili con l'organizzazione del servizio.

In caso di accoglimento verrà rilasciato un tesserino personale. Le quote di compartecipazione annue del servizio di trasporto scolastico a carico degli utenti sono determinate in base al reddito relativo all'ultima dichiarazione fiscale presentata. Il servizio viene erogato utilizzando mezzi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda ATAF.

Gli orari dei vari percorsi e fermate vengono fissati all'inizio dell'anno scolastico e comunicati alle famiglie. Gli utenti devono essere presenti ai centri ri raccolta più vicini alla residenza all'orario stabilito ed i genitori degli scolari devono essere presenti alle fermate durante il rientro dalla scuola.