Elenco Scuole d'infanzia comunali

ELENCO DELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI

“A. ACQUAVIVA”

V.le Candelabro, 76 - Lotto 437

0881.741251

scuola.infanzia1@comune.foggia.it



“S. AGAZZI”

Via M. Menichella

0881.751125

scuola.infanzia1@comune.foggia.it



“F. APORTI”

P.zza De Sanctis, 19

0881.635076

scuola.infanzia1@comune.foggia.it



“ARPI”

Via Manzoni – Vico Sirio

0881.746724

scuola.infanzia1@comune.foggia.it



“DON BOSCO”

V.le Candelaro, 72

Lotto 437

0881.745372

scuola.infanzia1@comune.foggia.it



“C. COLLODI”

Via V. Raffa, 14

0881.742745

scuola.infanzia1@comune.foggia.it



“WALT DISNEY”

Via Ordona Lavello, 103/I-B

0881.639903

scuola.infanzia1@comune.foggia.it



“A. FRESU”

Via R. Consacro, 22

0881.616297

scuola.infanzia1@comune.foggia.it



“GIOVANNI XIII”

Via F. Petrarca (C.E.P.)

0881.636162

scuolainfanzia.paritaria@comune.foggia.it



“GIRASOLE”

Piazza Cavallucci, 9

0881.713931

scuolainfanzia.paritaria@comune.foggia.it



“GIRASOLE 2”

Via C. Baffi

0881.743167

scuolainfanzia.paritaria@comune.foggia.it



“DON MILANI”

Via Mons. Farina, 11

0881.662301

scuolainfanzia.paritaria@comune.foggia.it



“S. FILIPPO NERI”

Largo Candelaro

0881.712975

scuolainfanzia.paritaria@comune.foggia.it



“LA PINETA”

Via Montegrappa, 28

0881.707298

scuolainfanzia.paritaria@comune.foggia.it



“G. RODARI”

Via D. Bramante, 1

0881.664236 

scuolainfanzia.paritaria@comune.foggia.it



“L. STURZO”

Via degli Aviatori ang.

Via De Petra

0881.613621

scuolainfanzia.paritaria@comune.foggia.it



“R. TAGORE”

Via V. Gioberti

0881.614611

scuolainfanzia.paritaria@comune.foggia.it