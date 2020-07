Diritto allo studio universitario: tutte le agevolazioni

Il diritto allo studio è garantito da una serie di interventi volti a offrire a tutti coloro che non hanno possibilità economiche accesso allo studio universitario.

L'Università di Foggia ha messo in atto diversi interventi per favorire e facilitare l'accesso allo studio universitario a tutti gli studenti. Scopriamo quali sono.

Borsa di studio

In stretta collaborazione con l’A.Di.S.U. Puglia, l'università eroga borse di studio in favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Le borse di studio sono concesse attingendo dalle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio attribuite, per lo stesso anno accademico, dalla Sede Territoriale di Foggia dell’A.Di.S.U. Puglia e secondo l’ordine delle stesse graduatorie formulate ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Attività di collaborazione studentesca a tempo parziale

L’Università affida forme di collaborazione ad attività connesse ai servizi resi dalla stessa Università da prestare a tempo parziale. I posti sono attribuiti agli studenti iscritti ai singoli Dipartimenti in ragione proporzionale del numero degli iscritti. I vincitori sono assegnati alle strutture dell’Ateneo.

Per poter partecipare gli studenti devono essere regolarmente iscritti ai corsi di laurea, dal secondo anno di corso e fino ad un anno oltre la durata del corso stesso, che abbiano raggiunto al 30 aprile di ogni anno un numero minimo di CFU degli esami previsti dal proprio piano di studi.

Prestito d’onore

L’Università di Foggia può concedere agli studenti iscritti regolarmente un prestito d’onore aggiuntivo alla borsa di studio in misura massima pari all’importo della borsa, da restituire a condizioni agevolate.

Quota alloggio

In collaborazione con l’A.Di.S.U. Puglia, eroga un contributo alloggio in favore degli studenti fuori sede regolarmente iscritti che sostengano spese di fitto, in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato, risultati idonei nelle graduatorie della Sede territoriale di Foggia dell’A.Di.S.U. Puglia.

Contributi straordinari agli studenti disagiati

L’Università degli Studi di Foggia mette a disposizione contributi straordinari in favore di studenti i cui nuclei familiari versino in condizioni economiche disagiate. Sono esclusi gli studenti che hanno beneficiato o beneficino di analoghi contributi da parte dell’Università degli Studi di Foggia o di altri Enti pubblici o privati (part-time, tutorato, borse di studio, etc.).

Contributi straordinari agli studenti extracomunitari

L’Università mette a disposizione contributi straordinari a sostegno degli studenti extracomunitari provenienti da Paesi in via di sviluppo, regolarmente iscritti ed economicamente disagiati. Sono esclusi gli studenti che hanno beneficiato o beneficino di analoghi contributi da parte dell’Università degli Studi di Foggia o di altri Enti pubblici o privati (part-time, tutorato, borse di studio, etc.).

Sostegno economico agli studenti partecipanti al Programma Erasmus

L’Università di Foggia eroga dei contributi integrativi per la mobilità internazionale degli studenti partecipanti al Programma Erasmus, a parziale rimborso delle spese sostenute da ciascuno studente durante il periodo di soggiorno estero.

Premi di studio e di laurea

L’Università degli Studi di Foggia istituisce premi di studio e di laurea destinati a studenti e a giovani laureati meritevoli. Il premio viene conferito mediante procedimento concorsuale per titoli volto a selezionare gli aspiranti secondo il criterio del merito scolastico.

Attività culturali, ricreative e sportive autogestite dagli studenti

L’Università degli Studi di Foggia, avvalendosi della partecipazione studentesca, sostiene e promuove attività formative autogestite dagli studenti per favorire il diritto allo studio e potenziarne l’arricchimento culturale.

Per maggiori informazioni, clicca qui.