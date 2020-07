Come fare domanda per le borse di studio provinciali e regionali

Lo Stato ha istituito il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, che prevede borse di studio a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado con reddito basso, con l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica.

Per quanto riguarda il Comune di Foggia, per l'anno scolastico 2020/2021 sono stati messi a disposizioni diversi fondi per aiutare e supportare il diritto alla formazione dei più giovani.

La struttura territoriale che si occupa di bandi e concorsi è l'A.di.s.u. Puglia; qui si possono trovare tutte le informazioni utili e necessarie sui bandi, scadenze e come poter accedere alle graduatorie. Inoltre, nella sezione "Opportunità" è possibile consultare bandi e progetti dedicati al mondo del lavoro e della formazione post-laurea.