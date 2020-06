Riscatto della laurea: come e dove richiederlo

Il riscatto della laurea permette di valorizzare a fini pensionistici gli anni del proprio percorso di studi; ovviamente, per poterlo richiedere sono necessari determinate condizioni, prima fra tutte il conseguimento della laurea.

Riscatto di laurea: a chi è rivolto

Il riscatto di laurea è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o qualsiasi titolo equivalente. Può richiedere il riscatto della laurea anche il laureato al momento non occupato, non iscritto all'Inps e chiunque non abbia ancora intrapreso alcuna esperienza lavorativa in Italia o all'estero.

Non possono richiedere il riscatto degli studi:

in caso di iscrizione fuori corso;

coloro già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Riscatto di laurea: come funziona

Il riscatto di laurea si può richiedere a patto che si sia concluso il percorso di studi universitario.

Si possono riscattare:

diplomi universitari, relativi a corsi di durata non inferiore ai due anni e non superiore ai tre anni;

diplomi di laurea, relativi sia al cosiddetto “vecchio ordinamento” (corsi di durata non inferiore ai quattro e non superiore ai sei anni) sia degli ordinamenti universitari “post riforma” (lauree magistrali e specialistiche);

diplomi di specializzazione, conseguiti successivamente alla laurea e al termine di corsi di durata non inferiore ai due anni;

dottorati di ricerca;

diplomi rilasciati da Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (con riferimento ai corsi attivati dall’anno accademico 2005/2006): diplomi accademici di primo e secondo livello, diploma di specializzazione, diploma accademico di formazione alla ricerca.

Riscatto di laurea: come fare domanda

La domanda del riscatto di laurea va inoltrata all’Ente previdenziale, ossia l'INPS.

Si può procedere inoltrando la domanda direttamente tramite il sito; l’inoltro della domanda non è soggetto a tempistiche, ma è importante avere tutti i requisiti necessari in modo tale che la richiesta possa essere accolta e valutata con successo.

Riscatto di laurea: quanto costa

L'INPS mette a disposizione online il simulatore del calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di corsi di studio universitario. Ecco come procedere: "Prestazioni e Servizi" - "Tutti i servizi" - "Riscatto Laurea" - "Simulazione calcolo". Per accedere si può utilizzare il Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID), il proprio PIN dispositivo o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il software di simulazione consente di effettuare il calcolo dell’onere di riscatto, sulla base dei dati immessi e con riferimento all’anno corrente.

L'importo ottenuto ha una semplice valenza orientativa e potrebbe discostarsi da quello effettivo che sarà comunicato con apposito provvedimento, a seguito della presentazione della domanda di riscatto. Inoltre quello che si deve pagare, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo.

Rientrano nel sistema di calcolo retributivo i periodi:

precedenti al 1° gennaio 1996;

fino al 31 dicembre 2011, se il richiedente ha maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Rientrano, invece, nel sistema di calcolo contributivo i periodi: