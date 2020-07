Come richiedere la 104 a Foggia

La Legge 104 è il principale riferimento normativo per i lavoratori con invalidità riconosciuta, ma permette anche ai parenti di persone disabili o invalide di poterli assistere a casa.

Per ottenere il riconoscimento dei benefici legati alla legge 104/92 si deve presentare domanda per il riconoscimento dell’handicap grave all’Inps, che tramite una commissione medica rilascerà un certificato valido per le agevolazioni legate alla legge 104.

Come procedere

Il primo passo da fare è farsi rilasciare dal proprio medico un certificato che attesti l’esistenza di un handicap; il certificato è l'SS3 e la certificazione deve essere redatta sul modello predisposto dall’Inps. Successivamente, sarà il medico a inoltrare telematicamente la certificazione consegnando al paziente una ricevuta.

Entro 30 giorni dal rilascio del certificato da parte del medico l’interessato deve inviare la domanda all’Inps per il riconoscimento dell’handicap.

Come fare domanda:

se si è in possesso del Pin Inps si può inoltrare attraverso il sito

se in possesso di Pin Inps tramite contact center al numero 803.164

tramite un Caf o un patronato

Dopo aver presentato la domanda, ci sarà la visita medica da parte di una Commissione che può riconoscere all’interessato anche una percentuale di invalidità o inabilità, oppure la necessita dell’accompagnamento.

