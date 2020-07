Tutto sui centri di orientamento al lavoro: servizi, sedi e orari a Foggia

La ricerca di lavoro richiede costanza, impegno e grande attenzione. Oggi vi sono diversi strumenti che ci aiutano e facilitano la ricerca, come app oppure piattaforme online, ma se si è in difficoltà è possibile rivolgersi ai centri per l'impiego presenti sul nostro territorio.

I centri di orientamento al lavoro sono utili per tutti coloro che hanno difficoltà, non solo nel trovare un'opportunità, ma soprattutto nel capire che tipo di lavoro svolgere in base alle loro capacità.

Possono rivolgersi a queste strutture:

adolescenti minori di età compresa tra 16 e 18 anni, non più soggetti all'obbligo scolastico;

giovani di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti

disoccupati di lunga durata, ossia chi dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo è alla ricerca di una nuova occupazione

inoccupati di lunga durata, ossia chi senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa è alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani

donne in reinserimento lavorativo, ossia chi già precedentemente occupata intende rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività

Ecco i centri presenti in città:

Centro per l'impiego - Provincia di Foggia: Via S. Severo, 73 - telefono 0881 706344 - orari: