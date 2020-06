Caaf Cisl Foggia: sede e recapiti

Il CAAF della Cisl di Foggia è il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e pensionati, presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale, in grado di fornire un'assistenza professionalmente qualificata su ogni problema fiscale.



In questi anni abbiamo assistito milioni di persone nella compilazione di:

dichiarazione dei redditi (modelli 730 e Unico)

dichiarazione e del bollettino ICI

dichiarazione di successione

certificazioni reddituali (RED e ISEE).

Abbiamo inoltre fornito consulenza e assistenza nei rapporti con gli uffici tributari (uffici imposte, uffici del registro, centri di servizio, uffici tributi dei comuni, ecc.). Vieni a trovarci nelle sedi della CISL, in pochi minuti avrai la soluzione ai tuoi problemi fiscali.

SEDE E ORARI

Via Montegrappa, 64

Telefono: 0881.583411