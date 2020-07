SUAP: cos'è e come funziona lo sportello unico per le attività produttive

Lo Sportello Unico Attività Produttive, Suap, presente in tutti i Comuni italiani è il punto di contatto fra imprese e istituzioni pubbliche per sbrigare tutte le pratiche relative all’apertura e alla gestione aziendale.

Il SUAP Consente alle imprese di un avere un referente pubblico unico per tutte le pratiche da sbrigare; inoltre, lo Sportello Unico per le Attività Produttive è l’ufficio a cui rivolgersi per tutte le richieste e per tutte le informazioni necessarie per iniziare, modificare o cessare un’attività imprenditoriale in ambito produttivo, commerciale o di servizio con lo scopo di semplificare e agevolare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e imprese.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni relative ai procedimenti, nonché i relativi elaborati tecnici e allegati, dovranno essere presentati esclusivamente in modalità telematica allo Sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Cos’è il Suap

Il Suap (Sportello unico attività produttive) è il servizio di riferimento per tutti i procedimenti amministrativi relativi alle imprese.

Che cosa si intende per attività produttive? Rientrano tra le attività produttive:

imprese agricole

artigianali

commerciali

alberghiere e turistiche

Si annoverano inoltre i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni offerte da intermediari finanziari e banche. È disponibile uno Sportello sul sito di ciascun Comune italiano, a cui si accede tramite il portale web Impresa in un giorno.

A cosa serve il Suap?

Il SUAP permette a imprese e imprenditori di avviare un’attività economica, modificarne una esistente o chiederne la cessazione.

Di seguito le procedure di inizio attività che è possibile richiedere:

- Segnalazione certificata di inizio attività o SCIA ai sensi dell'art. 19 della L.241/1990 (l'attività può iniziare immediatamente sulla base di autocertificazioni dell'impresa, che la P.A. controlla entro 30 o 60 giorni)

- procedimento ordinario (l'attività inizia solo se e quando la PA rilascia la relativa autorizzazione)

- comunicazione (l'attività può iniziare subito; la P.A. ne prende atto)

Il procedimento può essere di due tipi:

un procedimento semplificato, della durata di 90 giorni nel quale le singole amministrazioni competenti esaminano il progetto e rilasciano un parere o nulla osta. Il SUAP riceve l'istanza corredata dalla necessaria documentazione e inoltra le richieste di parere tecnico agli uffici coinvolti nel procedimento. Entro 30 giorni questi possono richiedere tramite il SUAP eventuale documentazione integrativa. Quando tutti gli uffici si sono espressi positivamente il procedimento si conclude con un provvedimento unico di autorizzazione. In presenza di un parere negativo il SUAP trasmette la pronuncia al richiedente entro 3 giorni e il procedimento si intende concluso. In tal caso il richiedente può richiedere la convocazione di una conferenza di servizi per concordare le condizioni per superare la pronuncia negativa; procedimento autocertificato, della durata di 45/60 giorni nel quale il SUAP riceve l'istanza corredata da autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alle norme vigenti redatte da professionisti abilitati e sottoscritte dal legale rappresentante. Copia della documentazione viene trasmessa a cura del SUAP agli uffici competenti per le verifiche. Allo scadere del termine, qualora gli uffici non si siano espressi, le verifiche si intendono concluse positivamente per silenzio assenso.

