Come aprire un B&B a Foggia

Aprire un bed and breakfast a conduzione familiare è un'ottima soluzione per chi vuole avviare una propria attività.

Il B&B è una struttura ricettiva che nasce per ospitare persone in più locali, di conseguenza è soggetta a precise e scrupolose regole igienico-sanitarie e urbanistiche.

Prima di aprire questo tipo di attività è necessario che tutti gli ambienti siano perfettamente in regola con gli impianti di luce e gas; in più, per quanto riguada le camere ogni b&b deve rispettare i requisiti previsti dall'ordinamento regionale in tema di metrature delle stanze, numero massimo di camere e posti letto etc...

Come fare per aprire un B&B

I bed and breakfast sono attività commerciali da poter gestire anche senza partita Iva e senza la registrazione alla Camera di Commercio, in quanto basta dichiarare tutte le entrate provenienti dalla gestione del B&B nella classica dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui la gestione di questa attività diviene imprenditoriale è obbligatorio aprire la Partita Iva e iscriversi alla Camera di Commercio; per aprire un bed and breakfast a Foggia bisogna recarsi presso il Comune allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e ritirare qui la modulistica da compilare prima di iniziare l'attività. Insieme a questi documenti dovranno essere presentati anche la planimetria del locale e la polizza assicurativa.

Dopo la registrazione occorre contattare l'Ufficio Turistico per la classificazione della struttura e per ricevere indicazioni circa il monitoraggio degli ospiti, che dovranno essere dichiarati presso le autorità locali.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune.