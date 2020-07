InformaGiovani: sedi, contatti e orari di apertura a Foggia

Il servizio InformaGiovani del comune di Foggia si rivolge ai tutti i ragazzi/e di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Si tratta di un'associazione nata con lo scopo di ampliare le possibilità di scelta dei giovani, attraverso attività di orientamento e informazione.

In Italia i centri si diffondono a partire dagli anni ottanta, per rispondere ai bisogni del territorio. Per questo motivo tutti i centri non hanno tutti la stessa funzione, perché ognuno di essi risponde alle esigenze della popolazione locale del territorio di appartenenza.

Il Centro InformaGiovani di Foggia è situato in Corso Garibaldi 37. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri:

Tel. 0881792552 - 0881792520

Fax. 0881776408

E' possibile conoscere tutti i punti InformaGiovani situati nel territorio della regione cliccando qui.