Procedura e informazioni per la registrazione delle coppie di fatto a Foggia

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Foggia, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso gli sportelli anagrafe per effettuare la variazione; inoltre, non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Come dichiarare una convivenza di fatto

Gli interessati possono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e la seguente dichiarazione:

Modulo Convivenza di fatto

La dichiarazione può essere inoltrata al Comune di Foggia scegliendo una delle seguenti modalità:

direttamente agli sportelli dei Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe –corso Giuseppe Garibaldi, 58;

per raccomandata indirizzata a: Comune di Foggia Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe – Corso Giuseppe Garibaldi, 58 71121 Foggia;

per via telematica all’indirizzo mail: anagrafe@cert.comune.foggia.it; anagrafe@comune.foggia.it

In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

dichiarazione sottoscritta con firma digitale trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;

dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d’identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.

Il contratto di convivenza si risolve per:

accordo delle parti;

recesso unilaterale;

matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall’avvocato all’ufficiale d’anagrafe ai fini dell’aggiornamento della registrazione anagrafica.

Per avere maggiori e dettagliate informazioni è possibile rivolgersi:

Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe – Comune di Foggia in Corso Giuseppe Garibaldi,58

Tel. 0881 792237/240

mail: anagrafe@cert.comune.foggia.it; anagrafe@comune.foggia.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e, nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle 16.00 alle 17.30; L’Ufficiale di Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.