Corsi preparto, dove farli a Foggia

Frequentare un corso preparto è utile per la futura mamma per districare gli innumerevoli dubbi e paure legati al periodo della gestazione e della nascita.

Si tratta di appuntamenti con cadenza settimanale, durante i quali un personale ostetrico e medico seguirà e preparerà le gestanti all’attesissimo appuntamento della nascita.

Corso preparto: cos’è e come si struttura

I corsi preparto non sono tutti uguali, ogni ospedale segue un iter e programmi differenti. In alcuni ci si focalizza sulla salute e il benessere della donna, si danno consigli su come praticare la ginnastica dolce durante gli ultimi mesi di gravidanza e consigli su come affrontare al meglio il travaglio.

Al contrario, altre tipologie di corsi puntano a istruire la donna riguardo aspetti puramente tecnici del parto, oppure, sulle primissime cure da dare al neonato.

Per quanto riguarda le tematiche, spaziano dalle fasi del travaglio alle contrazioni, fino alle istruzioni su quando e come fare il primo bagnetto, su come comportarsi in caso di coliche e quali sono le attenzioni da avere dopo la caduta del cordone ombelicale.

Quando iniziare il corso preparto

E’ consigliabile iniziare a seguire un corso preparto a partire dalla ventottesima settimana di gestazione. Gli incontri sono settimanali e durano circa un paio di ore.

Si consiglia la partecipazione di entrambi i genitori, in modo tale che anche il futuro papà sia coinvolto nella gestione del bebè e sappia come comportarsi al momento del travaglio.

Corsi preparto a Foggia

Per avere informazioni sui corsi preparto a Foggia potete fare riferimento alla ASL dove è possibile trovare le strutture e gli indirizzi di riferimento

Inoltre, potete consultare il sito dedicato al Corso di accompagnamento alla nascita del comune di Foggia.