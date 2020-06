Avere una babysitter è un valido aiuto per i genitori, soprattutto se lavorano e vivono lontano dai nonni.

La babysitter è la persona indicata per accudirli, farli giocare e far praticare tante altre attività adatte per la loro età. La domanda, però, che tutti i genitori si pongono è: come trovare una babysitter brava, che sia davvero la persona giusta?

Scegliere la figura più adatta non è semplice, per questo oggi vogliamo aiutarvi a scegliere la baby sitter giusta a Foggia.

Che deve saper far una brava babysitter?

Una babysitter brava è una persona che sa stare bene con uno o più bambini, comprenderne le esigenze e le richieste, assecondarle ma anche saper essere ferma e dire no quando serve. Accudisce ma educa anche, fa rispettare le regole, gioca e aiuta nei compiti. Deve fare tutto ciò con dolcezza e autorevolezza, per farsi accettare dai bambini ma anche dai genitori. Inoltre deve essere molto paziente, soprattutto nella fase iniziale, che è quella della conoscenza. Tra i plus che i genitori gradiscono, c’è la possibilità di conoscere bene un’altra lingua, con la quale colloquiare coi bambini.

Ottimo anche l’essere automunita, utile se bisogna portare il piccolo fuori casa, a fare attività o riprenderlo da scuola. Non è indispensabile, invece, saper fare lavori domestici, anche se questo spesso figura tra le richieste dei genitori, soprattutto dei più piccoli che trascorrono parte del tempo a dormire.

Come scegliere la giusta babysitter?

Bisogna valutare ciò che si vuole cercare, tenendo ben presente l’età del bambino. Con uno più piccolo servono pazienza e allegria, mentre con uno più grande autorevolezza e decisione. Da non sottovalutare il fattore costo.

Come trovare una babysitter a Foggia

Il passaparola è ancora molto utilizzato, ma anche la ricerca attraverso foglietti affissi all’interno di negozi frequentati da mamme e papà di zona. Ultimamente, però, la ricerca di babysitter online è sempre più utile.

Ecco alcuni siti specializzati dove potete trovare la persona giusta per i vostri figli: Toptata, Sitly, Yoopies.