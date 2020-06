Centri di accoglienza per senza fissa dimora a Foggia

I centri di accoglienza per senza fissa dimora rappresentano un aiuto enorme a chi è meno fortunato.

Ecco quelli presenti sul territorio di Foggia:

Centro di accoglienza Santa Maria del Conventino

Fratelli della Stazione in Piazza V. Veneto - 71121 Foggia; tel.: 0881.311875 - 311874; Numero Verde: 800.911838; e-mail: info@dauniahelpcenter.org

Centro Diurno per persone senza fissa dimora “Il Dono” in via Ernesto Petrone 14; tel. 366 724 0753