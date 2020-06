Il vincolo del matrimonio si scioglie tramite divorzio come stabilito dalla legge n° 898 del 1° dicembre 1970 e dalla Legge 162/2014.

Al divorzio ci si arriva attraverso una fase transitoria, detta separazione personale. Dopo 6 mesi di separazione personale è possibile ottenere il divorzio ovvero secondo la normativa italiana, lo scioglimento del matrimonio se il matrimonio è stato celebrato civilmente e la cessazione degli effetti civili se il matrimonio è stato celebrato con rito religioso, anche in questo caso l’Ufficiale dello Stato Civile annota sull’atto di matrimonio prima il ricorso e poi la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili emessa dal Tribunale , il divorzio nei casi previsti dalla Legge 162/2014 si può richiedere ed ottenere anche dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile.

Come ottenere la separazione o il divorzio a Foggia

Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione da individuare tra quelli riportati sul sito (Mod. A – Mod. B – Mod. C) quello idoneo all’intento dei dichiaranti . Tale modello debitamente sottoscritto deve essere presentato all’Ufficio di protocollo del Comune di Foggia oppure inviato tramite posta certificata statocivile@cert.comune.foggia.it allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.

Contestualmente una delle parti deve effettuare un bonifico bancario della somma di € 16,00 per diritti di segreteria giusta delibera Giunta Comunale nr. 22 del 20/02/2015

Dati per il bonifico:

Comune di Foggia IBAN IT10Q0200815706000010517119

Causale : Diritti di segreteria per procedimento di separazione dei Sigg. (inserire i due cognomi dei coniugi) . Il bonifico dovrà essere allegato alla domanda

Documenti da presentare in caso di separazione personale, cessazione degli effetti civili di matrimonio o scioglimento del matrimonio davanti all’Ufficiale di stato Civile:

Documento di identità in corso di validità

Dichiarazione sostitutiva di certificazione per separazione personale (Mod.A)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione per scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (Mod. B)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione per modifica condizioni di separazione o di divorzio (Mod. C)

Sentenza di separazione giudiziale oppure omologata in caso di separazione consensuale

Precedente provvedimento (nel caso di modifica delle precedenti condizioni

Distinta di versamento di € 16,00 (Sedici/00 euro) tramite bonifico bancario

L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.

A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo;

Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento). Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.