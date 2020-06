Come diventare scrutatore: documenti utili

Lo scrutatore assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e unitamente al Presidente concorre a formare l’ufficio di sezione (seggio).

L’iscrizione all’albo degli scrutatori è condizione necessaria per partecipare alla nomina, da parte della C.E.C. (Commissione Elettorale Comunale), in occasione di competizioni elettorali.

Tutte le domande vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale che, accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla legge da parte dei richiedenti, li inserisce nell’albo. A coloro che non sono inclusi nell’Albo, il Sindaco notifica per iscritto la decisione indicandone il motivo. L’Albo è depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 15 giorni e ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Sono esclusi dalla funzione di scrutatori:

dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

appartenenti alle Forze Armate in servizio;

medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

segretari comunali e i dipendenti del Comune, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Requisiti

Per poter diventare scrutatore bisogna avere i seguenti requisiti:

essere elettore del Comune

possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo

non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità alla funzione di scrutatore

Modulistica e modalità di presentazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il mese di novembre di ogni anno mentre quella di cancellazione entro il mese dicembre.

La domanda, di iscrizione o cancellazione, compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale del Comune, sito al 2° piano di Palazzo di Città in C.so Garibaldi n.58, o scaricabile direttamente da questa pagina web utilizzando il link modulistica collocato sul menù laterale della pagina, può essere presentata direttamente presso lo sportello dell’ufficio elettorale o inviandola per posta all’indirizzo: Comune di Foggia – Ufficio Elettorale – C.so Garibaldi, n.58 – 71121 Foggia.

Allegati da inserire insieme alla domanda: