Coronavirus: ecco il nuovo modulo di autocertificazione per uscire

In questo periodo di emergenza sanitaria Covid-19, il modello di autocertificazione previsto dal Decreto "Io resto a casa",e necessario in caso di spostamenti, è cambiato e disponibile online.

Infatti, il ministero degli Interni ha dichiarato che: "È on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce".

La novità è che "l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Covid-19".

Il nuovo modulo di autocertificazione

Vediamo nello specifico cosa cambia nel nuovo modello di autocertificazione.

Oltre a dichiarare il perché dello spostamento, possibile solo per lavoro oppure per l'acquisto di beni di prima necessità, i cittadini dovranno anche certificare di non essere positivi al virus e di non essere stati posti in quarantena.

"Il nuovo modello - continua la nota del Viminale - prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità".

Quindi, se si esce di casa è necessario portare con sé l'autocertificazione; se non si riesce a stampare il modulo, bisogna effettuare una dichiarazione spontanea alle forze dell'ordine, che verrà trascritta in un secondo momento.

Di seguito il nuovo modello di autocertificazione scaricabile:

