Coronavirus: i negozi dove fare la spesa online

Siamo in piena emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, per tale ragione bisogna attenersi alle direttive del Governo e stare a casa.

E' consentito uscire solo se davvero necessario, ad esempio per fare la spesa; ma è bene ricordare che molti supermercati effettuano il servizio di consegna a domicilio, che mai come in questo caso si rivela utile, pratico e, soprattutto, sicuro.

Quindi, il nostro invito è quello di evitare il più possibile gli spostamenti e affidarsi alla spesa online. Ecco alcuni negozi che offrono il servizio nella nostra città: