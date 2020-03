Coronavirus: come trascorrere il tempo stando a casa

Il nostro Paese sta attraversando un periodo di vera e propria emergenza sanitaria, a causa del propagarsi del Coronavirus.

Dopo le nuove direttive emanate dal Governo, che ha dichiarato l'intero territorio nazionale come "zona rossa", abbiamo l'obbligo civico e morale di restare in casa per arginare l'espansione del virus Covid-19 e limitare il più possibile il numero dei contagi.

Rimanere chiusi in casa non significa annoiarsi, perché vi sono tantissime attività che è possibile fare per trascorrere del tempo di qualità anche tra le mure domestiche.

Ecco i nostri suggerimenti e le nostre idee anti-noia.

Studiare una lingua straniera

Tra le prime attività che vogliamo suggerirvi c'è lo studio di una lingua straniera; un modo semplice per conoscere una nuova cultura e arricchire il proprio bagaglio culturale e, perché no, il proprio CV.

Se siete costretti allo smartworking o alla pausa scolastica sforzata, potete occupare un paio d’ore della vostra giornata allo studio di una lingua straniera.

Esistono moltissime applicazioni, corsi online e persino piattaforme per la conversazione con docenti madrelingua. O ancora, per chi è già avanti nella comprensione di una lingua straniera, un ottimo modo per esercitarla è guardare un film o una serie tv, magari la nostra preferita, in lingua originale. Il risultato è garantito!

Leggere, leggere e ancora leggere

Questo è il momento giusto per iniziare a leggere quel libro che vi piace tanto e che tenete custodito in libreria.

Se avete dei bimbi potete trascorrere del tempo di qualità, leggendo insieme fiabe e racconti di fantasia.

Vedere serie tv o film

Tutti abbiamo il nostro film del cuore o la serie (fatta di interminabili stagioni) a cui ci siamo appassionati e che volentieri vorremo rivedere. Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Matrix, James Bond sono solo alcune delle saghe cinematografiche tra cui scegliere e per un paio di sere lo spettacolo è assicurato.

Se preferite invece le serie tv, c’è davvero l’imbarazzo della scelta offerto poi su tutte le piattaforme digitali o in streaming.

Dedicatevi alla cucina

Appassionati di cucina e non, questo momento è perfetto per mettersi ai fornelli. E’ anche un’ottima occasione per provare a preparare in casa pane, pasta e dolci da condividere con tutta la famiglia.

Da sempre volete provare una delle tante ricette dei libroni di cucina ricevuti dalle amiche per Natale o magari cimentarvi nel replicare uno dei manicaretti visti in uno dei tanti cooking show che spopolano in tv? Bene,

Riordinare armadi, cassetti e librerie

Riordinare librerie, armadi e cassetti è una delle attività che si tende a rimandare sempre; per tale ragione, in questo momento di quarantena forzata potete iniziare a riordinare i vostri vestiti, facendo un vero e proprio decluttering degli indumenti che non indossate e degli oggetti che non vi servono più.

Fare sport in casa

Visto che le palestre e le piscine sono chiuse è il momento di dedicarvi all'home workout; un modo semplice e divertente per mantenersi attivi e in forma.

Sono diverse le attività sportive che potete praticare in casa, dal pilates allo yoga, o ancora a tanti esercizi aerobici per addominali e glutei.

Cosa vi occorre? Solo il vostro corpo, un tappetino e, magari, qualche pesetto per aumentare l'intensità dei vostri esercizi.

Bricolage e attività manuali

E’ il momento perfetto per sistemare un cassetto fuori binario, dedicarsi alle piante in balcone, a tutte quella attività che magari di solito trascuriamo per mancanza di tempo.

Ecco allora che potremmo mettere ordine tra tutte le nostre foto e organizzarle in album e raccolte; sarà sempre bello andarle a rivedere. O ancora travasare le piante in vasi per il nostro balcone; andiamo incontro alla bella stagione e un’ottima idea è quella di organizzarsi un orticello di piante aromatiche nei vasetti del davanzale in cucina, così da utilizzarle per profumare e insaporire le nostre pietanze.

Come potete vedere, sono tante le attività da poter svolgere a casa da soli oppure in compagnia; quindi, per il bene della collettività, ora è il momento di stare a casa e recuperare quei semplici gesti quotidiani.