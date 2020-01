Vieste dichiara guerra alla plastica: scatta l'ordinanza su contenitori e stoviglie monouso. Multe salate per i trasgressori

La Città di Vieste dichiara guerra alla plastica e diventa Plastic Free. Il sindaco, Giuseppe Nobiletti, ha firmato un ordinanza che di fatto vieta la commercializzazione degli shoppers (sacchetti asporto merci) in polietilene, e l’uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili in occasione di feste pubbliche e sagre.

In tale ottica, l’Amministrazione comunale si prefigge di salvaguardare l’ecosistema, di ridurre i rifiuti e di incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore del compostaggio. L’ordinanza andrà in vigore il prossimo 15 gennaio, ma esercenti e commercianti hanno tempo fino al prossimo 1° giugno per smaltire eventuali scorte di materiale non biodegradabile. I cittadini, i turisti e i visitatori della città di Vieste dal prossimo 15 gennaio sono obbligati a dotarsi e ad utilizzare esclusivamente sacchetti monouso in carta o in altro materiale biodegradabile. Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

“Inizia la nostra "guerra" alla plastica inquinante. Oggi (ieri per chi legge, ndr)- ha affermato il sindaco Nobiletti - giornata importante per la nostra città, ho firmato l'ordinanza che impone la vendita e l'utilizzo di prodotti monouso solo in materiale biodegradabile. L'ordinanza consente agli esercenti lo smaltimento delle scorte di magazzino fino al 01 giugno 2020. Da quella data in poi il nostro comune sarà un comune "plastic free". Un passo importante per un turismo ecosostenibile in linea con il Protocollo sottoscritto al G20 delle spiagge”.