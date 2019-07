Idee, buona volontà e amore per la musica e le arti: a Castelluccio Valmaggiore nasce 'Syncop'

Idee, buona volontà e amore per la musica e le arti. Queste le basi da cui verso il finire d'aprile è nata l'associazione di volontariato Syncop le cui finalità sono quelle di promuovere socialmente la musica e le arti in un territorio, quello del subappennino ed in particolare in Castelluccio Valmaggiore, ricco di persone con un amore viscerale per ogni forma d'arte.

In pochissimo tempo l'associazione si è messa in moto facendo vedere e sentire la sua presenza sul territorio: in primis pulendo la località Petrera che versava in uno stato poco idoneo ad ospitare una qualsivoglia attività. Ma in seguito agli sforzi personali dei soci la situazione è drasticamente cambiata. Pochi giorni dopo, il 22 giugno, ha avuto luogo il primo evento della associazione riscuotendo un discreto successo in ogni fascia d'età. Coinvolgendo chiunque abbia dell'amore per la musica e l'arte realizzano e continueranno a realizzare eventi sempre migliori.