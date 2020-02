Raccolta differenziata a San Giovanni Rotondo, modifiche in arrivo dal 2 marzo: tutte le novità

Come spiegato nel corso del programma della conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina nel chiostro comunale, a partire dal 2 marzo subentreranno alcune piccole novità relative al servizio di raccolta differenziata. Anzitutto, cambieranno i giorni di conferimento dei diversi materiali per le utenze domestiche che seguiranno questo nuovo calendario:

Lunedì: secco residuo

Martedì: organico e vetro

Mercoledì: organico, carta, cartone e confezioni tetra pak

Giovedì: plastica e metalli

Venerdì: organico

Domenica: organico

Alla differenziata per le utenze non domestiche (come attività commerciali e produttive) sarà riservato maggiore spazio. Le giornate di raccolta del rifiuto secco residuo passeranno da 3 a 2 volte alla settimana per favorire l’aumento della quantità di materiali differenziati da riciclare, riducendo così i rifiuti da smaltire in discarica. Aumenteranno inoltre le giornate di raccolta della carta che passeranno da 1 a 2.

Novità in arrivo anche per la raccolta differenziata nella zona matine che sarà così organizzata:

Lunedi: secco residuo

Martedì: vetro

Mercoledì: carta, cartone e confezioni tetra pak

Giovedì: plastica e metalli

Venerdì: organico

Domenica: organico

Per conoscere più a fondo i cambiamenti del nuovo servizio è possibile recarsi presso l’info point di Tekra al Check point Pozzo Cavo, scaricare le guide dal sito www.sangiovannirotondodifferenzia.it, seguire la pagina Facebook “San Giovanni Rotondo Differenzia”, chiamare il numero verde 800 193 750 o scaricare gratis l’applicazione per smartphone “Smartrash”, che permetterà di prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti con un solo click.