Un gruppo di americani e il campione del mondo d'apnea ripuliscono il Molo di Levante di Manfredonia

Il mare è ciò che scorre nelle sue vene. Il dott Peppo Biscarini, cresciuto a Milano e, all'età di 18 anni d'adozione statunitense, ne sa qualcosa di mare. Recordman Statunitense d'apnea ai mondiali del 98, recordman mondiale della 24 ore di nuoto, campione nazionale italiano di nuoto in acque libere, maratoneta della Montecarlo-Genova, la lista è troppo lunga da elencare.

Quindi quando dice che il suo cuore "si rompe" a vedere l'ammontare di sporcizia accumulata nelle rive e porti manfredoniani, ne sa qualcosa. Però la cosa da elogiare è il fatto che lui non si sia fermato alla lamentela, ma abbia fatto qualcosa di concreto per sensibilizzare la comunità dove ora vive ed opera come Life Coach e Pastore di una chiesa protestante.

Domenica scorsa insieme ad altri americani ed un gruppo di ragazzi volenterosi, hanno ripulito parte del porto di levante di Manfredonia. I social media sono esplosi raggiungendo più di 70.000 persone ed una comunità che vuole essere mobilitata al prossimo progetto. "La Green Room serve come trampolino di lancio ed incubatore per dei giovani manfredoniani che vogliono fare qualcosa con le loro vite e trasmetterlo anche ad altri" dice Biscarini.

"Il nostro impegno (c'è una altra coppia statunitense con mia moglie ed io) è quello di equipaggiare questi giovani e non spegnere i loro sogni ed il successo di questa prima iniziativa ne dà conferma. Mi incoraggia vedere la loro voglia di trasmettere questi valori ai più giovani e ci stiamo muovendo a questo riguardo nelle scolaresche. L’evento di per se non cambia la persona anche se le apre gli occhi, un cambiamento di cuore porta ad un attitudine diversa e questo è ciò al quale aneliamo” conclude Biscarini. Al di là della tipica burocrazia che ingessa il sistema, sembra questi cittadini internazionali in simbiosi con giovani ambiziosi sia una combinazione vincente per il miglioramento dell’ambiente e perchè no, una prospettiva di vita migliore e piena di speranza. Biscarini pubblica dei brevi messaggi ispirazionali su soundclouds.com o spotify.

