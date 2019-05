VIDEO | Foggia manifesta per il clima, studenti e ambientalisti lanciano l'allarme: "Non c'è più tempo"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Questi i motivi che hanno spinto ambientalisti e studenti a manifestare "per dare un segnale, nessuno si deve sentire escluso, occorre l'impegno di tutti e tutte per contrastare i cambiamenti climatici e le devastazioni del territorio. Ci resta poco tempo"

Il nostro territorio è martoriato da scarichi abusivi di rifiuti tossici, che stanno avvelenando il suolo e vanno a finire nelle cose che mangiamo. Mafie e devastazione ambientale ci stanno rubando il futuro. Siamo stanchi delle politiche contrarie al verde pubblico, del taglio di numerosi alberi nella nostra città: una scelta assolutamente fuori luogo; vogliamo aria più pulita, meno plastica nei nostri oceani, più energia da fonti rinnovabili, in breve più risolutezza politica per il Pianeta! Scendiamo in piazza per chiedere che ci sia un cambiamento, che ci sia una diminuzione dei gas serra, gli scienziati sottolineano che il riscaldamento globale non deve superare 1.5°C. Per raggiungere questi obiettivi è necessario investire sia a livello economico che culturale, solo così potremo passare ad un modello di sviluppo."