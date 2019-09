Germani Reali trasferiti in massa allo 'Scalo dei Saraceni', scatta l'allarme: "Non è un luogo sicuro"

Un centinaio di Germani Reali (fauna selvatica) si sono spostati inspiegabilmente dall'Oasi Lago Salso (nella tarda serata di ieri colpita dall'ennesimo incendio) alla frazione balneare di Scalo dei Saraceni, in un prato verde adiacente l'ingresso della struttura turistica.

"Cosa abbia indotto questo elevato numero volatili a spostarsi dal loro habitat non è chiaro", scrive in una nota stampa il responsabile delle Guardie Ambientali, Alessandro Manzella. "Ma per la vita di queste anatre e anatroccoli non è sicuramente un luogo sicuro".

Dai sopralluoghi svolti delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia e dalle testimonianze raccolte da alcuni residenti, infatti, è emersa "la presenza in zona di cani randagi o di proprietà, che rincorrono le anatre nonchè di persone che cercavano di catturare alcuni esemplari, fatte poi desistera con la minaccia di chiamare le forze dell'ordine".

"Bisogna che qualcuno intervenga per proteggere queste anatre e per capire il perché di questo spostamento, intensificando la sorveglianza, i controlli e rendere più seri i provvedimenti da parte degli enti preposti". Il responsabile delle Guardie Ambientali Alessandro Manzella, ricorda che "la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Inoltre è vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, reati questi, sanzionati penalmente anche con la reclusione"