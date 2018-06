Sensibilizzare i più giovani alla 'Cultura del Bosco': al via il campo scuola della Protezione Civile

"Anch'io sono la Protezione Civile". Il Gruppo Volontari Protezione Civile Guardie Ecozoofile E.R.A. Ambiente di Foggia organizza Campi Scuola promossi dal Dipartimento di Protezione Civile con lo scopo di realizzare un significativo investimento in attività come la prevenzione degli incendi boschivi.

L'obiettivo principale del progetto è sensibilizzare i giovani alla cultura del bosco come entità vivente, la cui cura e gestione sono alla base di un corretto criterio di conservazione del territorio e del paesaggio. I volontari di E.R.A. Ambiente presenteranno le attività della propria organizzazione al fine di coinvolgere quanto più possibile i ragazzi, amici e parenti alla vita associativa per farne, magari, anche dei futuri volontari. La partecipazione al campo scuola, prevista dal 25 al 30 giugno, è gratuita e coinvolge i bambini tra i 10 e i 16 anni che, alla fine del corso, riceveranno un attestato di partecipazione. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi presso la sede di E.R.A. Ambiente in viale Ofanto 102 a Foggia oppure ai numeri di telefono 0881/22 01 866 o cellulare 370/31 40 603 - 328/1890633. Email: provincialefoggia@eraambiente.com. Pec: guardiee.r.a.ambiente@pec.it