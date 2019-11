Venti nuovi arbusti nel parchetto di via Imperiale: "Chi pianta un albero mette radici nel futuro"

Questa mattina, il gruppo di volontari di TrashChallenge Foggia ha preso parte alla manifestazione "Alberi per il futuro, chi pianta un albero mette radici nel domani", in via Imperiale, a Foggia.

L'evento, organizzato dalle associazioni cittadine Co.N.Al.Pa. e Cicloamici con il contributo di Rosa Menga, Giorgio Lovecchio e Marco Pellegrini del Movimento 5 Stelle. Nel corso dell'evento sono stati piantati circa 20 alberi che andranno ad abbellire il parchetto cittadino di via Imperiale.

TrashChallenge Foggia si è unita con entusiasmo all'iniziativa acquistando e piantando un albero assieme alle altre associazioni. "La cura della nostra città passa anche attraverso piccoli gesti come questo, piantare un albero significa gettare il seme della civiltà, è un atto d'amore e di gentilezza, siamo felici di aver contribuito" dichiarano i volontari che hanno presenziato alla piantumazione dell'albero.