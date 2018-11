Incendi e pericolo ambientale: la Regione dà 4 milioni a Vieste per chiudere l'ex discarica comunale

Il Comune di Vieste ha ottenuto alla Regione Puglia un finanziamento di oltre 4 milioni di per la messa in sicurezza e chiusura della ex discarica comunale ubicata in località Landa della Serpe.

"Dopo i pericolosi incendi del 2012 e del 2016, finalmente scriveremo la parola fine su questa delicata questione che da oltre un decennio rappresenta un pericolo ambientale per la nostra comunità" commenta il sindaco Giuseppe Nobiletti.