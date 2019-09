In piazza (da solo) per il clima, il piccolo Potito è ora atteso al Miur: "Vogliamo stringerti la mano e scambiarci qualche idea"

"Caro Potito, ci vogliono davvero intelligenza e coraggio per fare una scelta come la tua. Hai dimostrato come tutte e tutti, con la forza delle idee, possano compiere atti straordinari anche nel proprio piccolo".

Così, Peppe De Cristofaro, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione si complimenta con il giovane studente di Stornarella che ha manifestato solo, in piazza, per il clima, e annuncia di volerlo incontrare al Miur. "La tua protesta, la stessa di oltre un milione di ragazze e ragazzi in tutta Italia, chiede, ora e subito, giustamente, atti concreti e non solo parole su quella che è la più grande delle questioni che attraversano il pianeta", si legge ancora nel messaggio che il sottosegretario ha affidato a FB.

"Ciascuno di noi è chiamato a fare qualcosa, e chi, come me, svolge oggi un ruolo di governo, è obbligato non solo all’ascolto, ma anche a cercare soluzioni per dare risposte alle domande che le piazze di ieri hanno posto. Considero il tuo gesto un esempio per tanti, giovani e meno giovani. Se tu e la tua famiglia lo vorrete, mi piacerebbe molto invitarti presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per stringerti la mano, oltre che per scambiarci qualche idea".