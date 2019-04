Regione autorizza 9 aerogeneratori a San Severo: il Comune ottiene in cambio alcune misure di compensazione

Sottoscritta la convenzione tra il Comune di San Severo e la società Margherita S.R.L. per la definizione e l’attuazione delle misure di compensazione relative all’impianto eolico di 9 aerogeneratori autorizzato dalla Regione Puglia in territorio comunale di San Severo in località Casone Demanio San Ricciardo.

Le misure di compensazione prevedono: il recupero dell’aggregato di San Berardino, mediante l’interramento dell’elettrodotto aereo di alta tensione sovrastante la strada pubblica; la manutenzione del Parco Urbano Baden Powell, per un importo stimato di circa 20.000 euro annui, per il periodo di durata della convenzione, pari a 20 anni; la riqualificazione delle strade interpoderali ricadenti nell’area vasta del parco eolico, con particolare riferimento al percorso ciclabile di interesse sovraregionale Cyronmed, interessato dal cavidotto interrato.