Provincia di Foggia e Arpa Puglia insieme per potenziare la tutela ambientale: sottoscritta convenzione triennale

Sottoscritta dal Presidente della Provincia, Francesco Miglio, e dal Direttore Generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana, la Convenzione tra la Provincia di Foggia e l’Arpa Puglia per il potenziamento delle attività e dei servizi in materia ambientale per assicurare il coordinamento delle azioni e di ogni altro adempimento connesso all’utilizzo delle risorse presenti nel Piano di Attuazione Provinciale del Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente.

Alla sottoscrizione erano presenti: il Vice Presidente della Provincia, Rosario Cusmai, il Consigliere Provinciale Delegato all’Ambiente Giuseppe Pitta, il Dirigente Provinciale dell’Ambiente, Stefano Biscotti,la Direttrice del Dipartimento di Foggia di Arpa, Rosaria Petruzzelli ed il Direttore dei Servizi Territoriali, Giovanni Napolitano.

A breve partirà la pianificazione dell’attività con il Piano Operativo Annuale.

La Convenzione avrà la durata di tre anni.