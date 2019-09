Foggia batte la 'carica' per le Professioni Sanitarie: ci provano anche dal Senegal e dal Burkina Faso

Si sono concluse alle 12,40 – come da programma – le prove selettive per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nelle cosiddette Professioni sanitarie (ovvero Fisioterapia; Infermieristica; Dietistica; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia; Tecniche di laboratorio biomedico), svoltesi questa mattina come di consueto al multisala Città del Cinema di Foggia.

Su 1111 domande di partecipazione pervenute, sono stati 1081 i candidati che si sono effettivamentepresentati: tra loro il più giovane è risultato un uomo di 18 anni e la più adulta una donna di 51. Certamente la Puglia la regione maggiormente rappresentata nella mappa della provenienza dei candidati, che tuttavia anche quest’anno ha riservato autentiche sorprese: sia per l’Italia (alcuni concorrenti sono arrivati dalla Sicilia) che per i Paesi esteri (con candidati provenienti anche da Senegal e Burkina Faso).

Dopo il regolare svolgimento delle operazioni di identificazione, alle 11,00 l’inizio dei test per l’ammissione ai 367 posti disponibili: Fisioterapia (30+3 riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero); Infermieristica, sede di Foggia (99+1 riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero); Infermieristica, sede di Barletta (74+1 riservato ai cittadini noncomunitari residenti all’estero); Infermieristica, sede di Matera (40+1 riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero); Infermieristica, sede di Lagonegro (25+1 riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero); Infermieristica, sede di San Giovanni Rotondo (29+1 riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero); Dietistica (13+2 riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero); Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, sede di Barletta (12+2 riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero); Tecniche di laboratorio biomedico (31+2 riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero).

"Un’altra prova di maturità del personale Docente e Tecnico-Amministrativo – ha commentato il Direttore generale dell’Università di Foggia, dott.ssa Teresa Romei –, che ringrazio per l’impegno, l’abnegazione e la disponibilità. Insieme al Rettore, prof. Maurizio Ricci, intendo ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile l’allestimento e l’organizzazione di questa giornata, trascorsa senza intoppi e senza problemi. A tutti i candidati che hanno sostenuto i test di oggi e dei giorni scorsi, e che per sottoporsi alle prove hanno dovuto fare anche notevoli sacrifici, non può che andare il nostro più sincero in bocca al lupo". Undici le sale della Città del Cinema occupate, circa 100 le unità di personale Tecnico-Amministrativo che sono state coinvolte.