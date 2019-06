Con 'Heroes' l'innovazione parte dal Sud: ecco il workshop dell'Unifg che presenta il meglio delle creatività e dell'impresa del Mezzogiorno

L’Università di Foggia presenta i suoi eroi: leader d’impresa, creativi, policy makers e startupper, pronti a raccontare l’innovazione che parte dal Sud per conquistare le vette più alte dell’innovazione e delle imprese del futuro.

"Heroes dell'Università di Foggia: l'innovazione parte dal Sud!" è, infatti, Il workshop rivolto al mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione, in programma mercoledì 12 giugno 2019, alle ore 9.30, nell'Aula Turtur (sita presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia - viale Luigi Pinto, n.1) e organizzato dal Servizio Terza Missione e Partecipazioni dell’Ateneo foggiano.

Il workshop, organizzato in collaborazione con Heroes, meet in Maratea, è una presentazione/competizione tra innovatori e tra start-up che saranno valutati da una giuria composta dal prof. Giovanni Messina (delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione), dal prof. Antonio Corvino (docente di Economia Aziendale del Dipartimento di Economia Unifg) e dalla dott.ssa Andreina Serena Romano (Founder & CEO of Heroes, Meet in Maratea). La giuria selezionerà, nell'ambito delle due categorie, le tre migliori idee di innovazione e le tre migliori start-up. All’incontro saranno, inoltre, presenti l'ing. Gianni Rotice, Presidente di Confindustria, l’avv. Donato Grassi, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Foggia che illustreranno le opportunità di cui sono promotori per incentivare l’imprenditorialità giovanile e il dott. Stefano Marastoni dell’ARTI Puglia (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) che presenterà la START Cup Puglia 2019, Premio regionale per l’Innovazione che dal 2008 premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza. Il dott. Marastoni illustrerà, dunque, tutte le opportunità legate ai percorsi di formazione e accompagnamento rivolti ai giovani per redigere un business plan e avviare un’impresa. All'incontro parteciperà, infine, il dott. Giuseppe Pasculli, Vice-Presidente del Consiglio degli Studenti Unifg.

L’iniziativa Heroes dell'Università di Foggia, giunta al suo terzo appuntamento, si configura come una tappa del tour promozionale che gli organizzatori dell’Heroes Prize Competition stanno incentivando tra le varie Università italiane, per invogliare la partecipazione di innovatori e start-up all’evento internazionale Heroes, meet in Maratea, Innovazione - Futuro - Impresa, in programma a Maratea, dal 19 al 21 settembre 2019. Heroes è il festival dell’innovazione più importante del Sud Italia. Un’iniziativa che prevede la presenza di più di 2000 partecipanti e 200 speaker da tutto il mondo, un evento internazionale che è diventato, ormai, un punto di riferimento per gli imprenditori di oggi e di domani, per i giovani startupper, per chi ha bisogno di idee e stimoli, di nuove collaborazioni e di sentirsi parte di una community ispirata e attiva.

Il workshop dell’Università di Foggia è, dunque, un appuntamento imperdibile, un punto di partenza per approfondire i temi dello sviluppo e dell’impresa, per stringere nuove alleanze e partnership strategiche, per apprendere i segreti della rivoluzione digitale e cavalcare l’onda del cambiamento, senza farsi travolgere. I vincitori delle due categorie del Workshop di Foggia accederanno, infatti, direttamente all'evento internazionale di Maratea.