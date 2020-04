Orientarsi restando a casa, l'Università apre le sue porte (virtualmente): al via i nuovi open day in streaming

Resta a casa ma pensa al futuro. Si chiama Open Day, ma dura molto più di un giorno. Dal 29 aprile al 13 maggio 2020 l’Università di Foggia invita a scoprire la sua offerta formativa senza muoversi da casa. Un nuovo format pensato per incontrare studenti e famiglie e presentare i corsi di studio triennali e magistrali in modalità streaming, a seguito dei provvedimenti delle autorità competenti per ridurre la diffusione del contagio da Covid-19. Basterà, infatti, un computer o uno smartphone per accedere alla piattaforma e- learning di Unifg o seguire le dirette streaming sui social istituzionali, per ascoltare Direttori e Docenti e partecipare alle virtual room interattive, con studenti senjor, tutor ed esperti d'orientamento.

L’evento di apertura si terrà mercoledì 29 aprile, in diretta streaming sulla pagina Facebook Unifg, alle ore 16.00, alla presenza del Magnifico Rettore Pierpaolo Limone e della Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Maria Aida Tatiana Episcopo. Seguirà, dal 4 all’8 maggio, l’Open day for a week, una settimana di dirette streaming, sempre sulla pagina Facebook Unifg, per presentare l’offerta formativa dei 6 Dipartimenti. Gli incontri si svolgeranno in presenza dei Direttori, dei Delegati all’orientamento, dei Referenti dei corsi di studio, dei tutor d’orientamento e dei rappresentanti degli studenti. Successivamente, dall’11 al 13 maggio, saranno messe a disposizione di studenti e famiglie virtual room interattive, accessibili sulla piattaforma e-learning Unifg – Area Orientamento, che permetteranno di porre domande e chiedere chiarimenti personalizzati.

“Fin dai primi giorni di emergenza Covid-19 – dichiara la Delegata all’Orientamento prof.ssa Daniela Dato – abbiamo deciso, come Ateneo, di rimanere vicini ai nostri studenti e al territorio tutto. Perciò non è stato difficile trasformare questa difficoltà in un’ulteriore opportunità e immaginare nuove strategie di orientamento che per noi rimane una missione importante, soprattutto in questo momento difficile per le comunità. Abbiamo cercato il modo per aiutare gli studenti delle scuole a compiere delle scelte consapevoli e abbiamo pensato anche a tutti quegli studenti che dovranno fare la scelta, altrettanto importante, delle Lauree Magistrali. Oltre alle dirette streaming non rinunceremo al contatto diretto con studenti e famiglie offrendo nuove e alternative forme di interazione in aule virtuali, con orientatori e tutor informativi che potranno offrire risposte e chiarire dubbi per accompagnare scelte serene e colme di futuro”.