L'emergenza sanitaria tra strategie e nuove opportunità: a Foggia dibattito con Carlo Cottarelli

Un tema quanto mai attuale ed insidioso come il Covid-19 sarà al centro dell’evento organizzato dall’associazione studentesca Area Nuova, in programma il 28 e il 29 maggio sulla piattaforma e-learning con il patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia.

“Focus on Covid-19: Dibattito sull’emergenza sanitaria, tra strategie e nuove opportunità” è un evento interdisciplinare, targato Area Nuova, che si pone l’obiettivo di valutare, secondo un’analisi attenta, che coinvolgerà tutte le aree didattiche del nostro Ateneo, l’impatto del Sars-Cov-2 sulle nostre vite: dalla quotidianità spezzata alle sfide socio-economiche che il Paese è chiamato a fronteggiare, fornendo alla comunità studentesca l’opportunità di interagire attivamente a quello che sarà un vero e proprio dibattito tra docenti ed ospiti esterni. Nella prima giornata saranno i volti del personale sanitario, impegnato in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, ad analizzare tutti gli aspetti epidemiologici e clinici di questa situazione critica.

Dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19 sul nostro stato fisico e mentale all’attenzione sulla sicurezza alimentare; dalle ripercussioni economiche sul nostro Paese, con un’accurata analisi sulle relative strategie per il 'rilancio', all’innovazione scientifica e tecnologica con il supporto delle applicazioni di AI in ambito sanitario ed economico. Saranno questi i temi su cui verterà, invece, la seconda giornata.

Ospite di massima importanza, per la prima volta all’Università degli Studi di Foggia, sarà il prof. Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio italiano sui conti pubblici e già direttore del dipartimento Affari fiscali del Fondo Monetario Internazionale, che illustrerà le misure necessarie per il rilancio dell’economia italiana.

“L'obiettivo del convegno, oltre a smentire le fake news circolanti sul web, è quello di gettare le basi per una ripresa in sicurezza, sostenuta da forti basi culturali e dalla volontà di ripartire che contraddistingue noi giovani” - sottolineano i rappresentanti di Area Nuova. Il convegno, aperto a tutta la comunità studentesca, prevede l’assegnazione di 1 CFU per ogni giornata a cui gli studenti afferenti ai Dipartimenti di Area Medica, Economica e Agraria parteciperanno