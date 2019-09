Quindici alunni del 'Pascal' pronti per volare a Bruxelles: trascorreranno un mese nella Commissione Europea

Ultimi preparativi per il progetto FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione (Youth on the move).

I 15 alunni – selezionati – del Pascal, trascorreranno un mese presso la Commissione Europea, sita a Bruxelles, per poter intraprendere percorsi di alternanza scuola-lavoro nella suddetta sede.

L’esperienza prevederà inizialmente ore di orientamento al lavoro e alla formazione per l’impegno che dovrà essere affrontato. Dopo l’incontro con i genitori i ragazzi hanno concluso la loro preparazione al viaggio con la visita dell’europarlamentare Mario Furore, unico rappresentante della nostra provincia.

“Ho incontrato i ragazzi del B. Pascal che verranno a Bruxelles per un mese. Ho avuto l’onore di far capire l’importanza delle istituzioni Europee e motivarli rispetto a questa opportunità offerta loro dall’Europa”. E aggiungeva l’europarlamentare “Ho avuto la possibilità di conoscere un meraviglioso corpo docente unitamente alla preside Trimboli: una scuola, il Pascal, che avevo già conosciuto in passato. Ho promesso loro di dedicare alcune giornate a Bruxelles”

L’entusiasmo dei ragazzi è alle stelle e lascia ben sperare sull’esito finale dell’esperienza. Un altro traguardo è stato raggiunto dall’Istituto foggiano di Via Napoli. Non resta che tifare il Pascal.