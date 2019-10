L'Istituto Marcelline è una Cambridge International School

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sabato 9 Novembre dalle 9:30 alle 18:30 l’Istituto Marcelline apre le sue porte alla cittadinanza e celebra un traguardo importante. Dopo un rigoroso e selettivo percorso di candidatura e valutazione, che ha previsto quattro step di verifica da parte della prestigiosa University of Cambridge, l’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline può fregiarsi del titolo di primo Istituto Comprensivo della provincia di Foggia entrato a far parte della rete delle scuole internazionali Cambridge (International Cambridge School). Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado alcuni insegnamenti saranno erogati in lingua inglese e secondo i programmi ministeriali della scuola britannica, estendendo considerevolmente le potenzialità dell’esperienza di studio e dando ai bambini ed ai ragazzi dai 6 ai 13 anni la possibilità di ampliare le scelte future.

È un traguardo raggiunto dopo un’attenta analisi e valutazione dei benefici e delle prospettive di crescita racchiuse in questo percorso intrapreso. Come spesso afferma la Preside dell’Istituto, la prof. Stefania Tetta citando il Fondatore, il Beato Luigi Biraghi, al centro dell’agire didattico c’è sempre l’alunno, il suo apprendimento e la sua maturazione globale. L’aver aderito alla rete delle scuole internazionali Cambridge arricchisce il curriculum degli alunni e dà un enorme valore aggiunto alla loro formazione non solo linguistica ma, soprattutto, culturale. Significa avvalersi di un confronto continuo e proficuo e vuol dire poter contare su esempi pedagogici ed educativi di alto livello, rispondenti a requisiti qualitativi impegnativi. Da oggi la missione educativa dell’Istituto Marcelline si avvale di un respiro internazionale più ampio, del resto, le scuole Marcelline hanno sempre puntato sull’apprendimento delle lingue e sulle esperienze di studio all’estero. Il primo Liceo Linguistico in Italia è nato nel 1951 ad opera dell’allora Madre Generale Suor Elisa Zanchi e sempre per iniziativa di questa suora, sono nati gli istituti di Londra, Losanna e le scuole in Canada e Messico. E grazie alla nostra Madre Generale Suor Marimena Pedone, oggi ci sono numerose scuole anche in Brasile.

Lo sguardo attento all’apprendimento delle lingue è un marchio di fabbrica: la scuola non si affida solo ai programmi ministeriali e alle indicazioni nazionali per il curricolo, ma incrementa la preparazione degli alunni facendo conseguire loro le certificazioni linguistiche. In orario curriculare la prof. di inglese Valentina Matone e l’assistente linguistica madrelingua Cristina Mansolillo preparano i bambini della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado ai test Cambridge Movers e Key English for School (KET), facendo acquisire loro un certificato riconosciuto in tutto il mondo che attesta il livello raggiunto. A 1 per il Movers e A2 per il KET, e spesso i nostri alunni più meritevoli delle classi terze della scuola media sono premiati con il livello B1 previsto nell’esame di certificazione successivo. Per l’Istituto Marcelline, che è già un centro di preparazione ufficiale alle certificazioni Cambridge, far parte della rete Cambridge Assessment International Education, un dipartimento della University of Cambridge, significa poter proporre, con un approccio flessibile, discipline internazionali da veicolare in inglese che andranno ad integrare i programmi nazionali e ministeriali. Sarà, così, possibile bilanciare l’aspetto “globale” con quello “nazionale” nell'educazione degli studenti, dando loro una formazione bilingue. I punti di forza della nostra scelta sono: - Il programma internazionale Cambridge integrato nel curriculum italiano, apre la mente ai saperi; - Offre una prospettiva internazionale; - Rende parte di una vasta comunità (oltre 140 paesi in tutto il mondo); - Garantisce un efficace proseguimento degli studi all’estero, grazie al suo percorso in verticale; - Rende cittadini del mondo Al termine del percorso nei vari ordini scolastici, gli alunni sosterranno un esame chiamato “Checkpoint”, somministrato dalla prof. Valentina Matone, Exam Officer di Cambridge Assessment International Education. Verrà, quindi, rilasciato un certificato dal CIE (Cambridge International Examination), organo che certifica oltre 70 discipline studiate nelle varie Cambridge International School del mondo.

“Essere entrati a far parte della rete internazionale di scuole Cambridge”, afferma la Preside, prof. Stefania Tetta, “è per noi un’opportunità di grande valore e prestigio, che ci darà la possibilità di potenziare ulteriormente l’apprendimento della lingua inglese, grazie al contesto bilingue in cui saranno calati i nostri alunni. Non solo, i nostri ragazzi potranno lavorare su argomenti attuali e stimolanti ampliando i loro spazi di riflessione in un’ottica internazionale. Questo accrescerà le loro competenze chiave e lo spirito critico”. “In più”, aggiunge la prof. Matone, “si avrà la possibilità di implementare metodologie e approcci internazionali come il CLIL (Content and Language Integrated Learning) in maniera sistematica, avendo ora a disposizione risorse e materiali specifici ed il continuo contatto con esperti e con le altre scuole della rete Cambridge sparse per il mondo, fonte di confronto costruttivo e stimolante. Gli alunni avranno un approccio immersivo non solo con la lingua inglese, ma anche con le tematiche attuali che interessano l’intera comunità internazionale”. Il prossimo sabato 9 Novembre alle 9:30 ci sarà l’OPEN DAY. La prof. Stefania Tetta, preside dell’Istituto, la Legale Rappresentante, Suor Anna Monia Alfieri, il responsabile dell’ufficio amministrativo dott. Antonio Donvito, la coordinatrice della Scuola Secondaria di Primo Grado, prof. Valentina Matone e la coordinatrice della scuola Primaria, la maestra Cinzia Spagone saranno lieti di accogliere tutti coloro vorranno conoscere la ricca e innovativa offerta formativa, presentata dagli alunni e dal corpo docente.