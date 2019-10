Parte il progetto di mobilità “ErasmusPlus”: così il personale docente del “Marconi” si aggiorna all’estero

In Islanda o in Grecia, in Finlandia o in Spagna. È in Europa la formazione dei docenti del liceo “Marconi” di Foggia. Il liceo scientifico di via Danimarca ha ottenuto infatti il finanziamento di un progetto di mobilità ErasmusPlus KA1 per l’aggiornamento del proprio personale docente all'estero.

Tra le priorità dell’Agenda europea vi è proprio la qualificazione del personale docente in modo da garantire una didattica efficace. Grazie all’Erasmus, al liceo Marconi sono 16 i docenti di diverse aree disciplinari in mobilità per corsi strutturati in Spagna, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Finlandia e per esperienze di jobshadowing in istituti di scuola secondaria superiore in Grecia, Spagna, Svezia e Lituania. In particolare il Job Shadowing, in alternativa a percorsi di formazione più strutturati, rappresenta un’ottima occasione per osservare il lavoro dei colleghi all’estero, costruire relazioni, scambiare esperienze e acquisire nuove strategie di insegnamento e valutazione.

Il progetto sarà presentato giovedì 10 ottobre nell'auditorium dell'Istituto, alle ore 16.30, in occasione degli Erasmus Days 2019, iniziativa che dal 9 all’11 ottobre celebra e racconta Erasmus+ con oltre 2.200 eventi e momenti di condivisione organizzati in più di 30 paesi. (In Italia 150 eventi da Nord a Sud).

Il Liceo Marconi aprirà la propria sede a tutta la città per condividere l’esperienza di progettazione di Erasmus+ e le opportunità di finanziamento per la formazione all'estero del personale della scuola. Al seminario, dal titolo “Erasmus+ KA1 Staff Mobility – Condivisione di metodi e di esperienze di progettazione per la formazione di docenti all’estero”, possono partecipare tutti i docenti di ogni ordine e grado, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, previa iscrizione mediante il modulo disponibile sul sito dell’istituto www.liceogmarconi.it. Al termine sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Di seguito gli interventi in programma

Introduzione e saluti del dirigente scolastico Liceo Scientifico “G. Marconi” prof.ssa Piera Fattibene,

dott.ssa Maria Aida Episcopo, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale Foggia: Le competenze linguistiche e di cittadinanza attiva nel quadro normativo nazionale ed europeo per l’educazione permanente

prof.ssa Sara Giornetti, docente del liceo “Marconi”, componente del gruppo di lavoro Erasmus KA1: Le fasi della progettazione

prof.ssa Anna Lepore, docente del liceo “Marconi”, referente del progetto STAFF MOB Erasmus KA1: Le mobilità del personale previste dal Programma Erasmus+ Azione KA1 – I sistemi educativi nei Paesi partner

prof.ssa Anna Grazia Lopez, Presidente del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Foggia: La dimensione interculturale nella formazione dei docenti

prof.ssa Brigida Clemente, docente IC Santa Chiara-Pascoli-Altamura – Ambasciatore eTwinning: eTwinning based Erasmus: sviluppo e gestione di progetti Erasmus su piattaforma eTwinning