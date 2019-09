Come ordinare libri scolastici a Foggia e averli a casa in 24 ore

Settembre è sinonimo di ritorno a scuola e, come ogni anno, parte la ricerca dei libri di testo che, uniti all’acquisto di zaini, astucci, quaderni e diari, sono una delle spese più ingenti e importanti che ogni famiglia si trova ad affrontare in questi giorni di fine estate.

L’anno scolastico 2019-2020 è iniziato e per risparmiare sui libri scolastici, Amazon mette a disposizione un servizio che, con pochi click, vi farà arrivare a casa tutti i testi di cui i vostri figli hanno bisogno, anche scontati.

Dove comprare libri scolastici a Foggia

Trovare libri scolastici, nuovi o usati, a Foggia è semplice, potete rivolgervi nelle librerie specializzate nella vendita di testi per le scuole elementari, medie e superiori.

Le librerie a Foggia

Di seguito un elenco delle librerie a Foggia:

Libreria Dante in Via Guglielmo Oberdan, 1

Libreria Patierno in Via Dante Alighieri, 21

Libreria Ubik in Piazza Umberto Giordano, 75

Libreria dell’Ateneo in Via Giuseppe Rosati

Star Library - New and Used Books School in Via Molfetta, 44-46

Punto C.E.I. Snc Di Ippolito D. & De Maio L. in Via Antonio Ciano, 18

Optabilivs Di Lisi Giuliana in Via Vincenzo Dattoli, 6

Libreria Cartoleria Il Compasso in Via Paolo Telesforo, 116

Libreria Cartoleria Michelangelo in Via Fioritto Domenico, 21

