The art of storytelling: un workshop per scrivere al meglio la propria storia sul web

Lunedì 18 novembre 2019, dalle 15.30 alle 19.30, Toni Noar Augello torna a parlare di digital storytelling sul Gargano, dal COWorking Artefacendo di San Giovanni Rotondo. “The art of storytelling”, interpretata da Donato Turano in uno straordinario visual, sarà una full immersion nel mondo delle parole, delle immagini e dei video attraverso i quali comunicare in maniera efficace la parte più autentica di ognuno di noi o del nostro brand. Un workshop pensato non solo per condividere con i partecipanti le basi della narratologia, ma anche per trasferire gli strumenti pratici per iniziare a scrivere da subito la propria storia sul web in maniera brillante e consapevole. Un’occasione riservata a soli 20 partecipanti. Special price per i primi 5 iscritti. Info e adesioni al 3669404991. Toni Noar Augello è web marketing manager & digital strategist. Docente di digital storytellig presso Dot Academy di Milano e gli ITS della Regione Puglia, è consulente per dFarm – Fattoria digitale e Puglia Expò. Ha pubblicato due romanzi e scrive abitualmente per Amazing Puglia e News and Coffee. Per il blog di Puglia Expò cura la rubrica “Appunti dal Gargano”.

