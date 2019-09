All'Istituto Einaudi la presentazione del Corso Operatore Socio Sanitario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si svolgerà giovedì 26 settembre 2019, alle ore 17:00, presso l'Auditorium della sede centrale dell'Istituto Einaudi di Foggia, in via Napoli 103, alle ore 17:00, il Seminario di presentazione dei corsi di “Operatore socio sanitario” finanziati dalla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia nel’ambito del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 - Avviso pubblico n.1/FSE/2019.

I corsi verranno presentati alla presenza del Dirigente scolastico, l'ing. Michele Gramazio, delle autorità locali e delle famiglie delle alunne e degli alunni. I corsi, completamente gratuiti, saranno attivati il prossimo mese di ottobre 2019, avranno una durata di 630 ore (80 di Teoria, 100 di esercitazioni pratiche e 450 di Tirocinio pratico), e saranno svolti con la collaborazione di Enti pubblici e privati in convenzione con le aziende sanitarie locali per la realizzazione del tirocinio, dei laboratori assistenziali e per le attività di docenza in specifiche aree in cui è richiesta la competenza sanitaria, così come previsto nella Determinazione n. 916 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 dell’ 8/08/2019.“ Al termine del percorso ai corsisti verrà rilasciata la qualifica di “Operatore Socio Sanitario O.S.S” riconosciuta a livello nazionale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.irfip.it o possono essere richiesti presso la segreteria dell’I.R.F.I.P. in Via Arco Ducale snc – 71038 Pietramontecorvino, Tel/Fax. 0881/519161 – 518133; e-mail info@irfip.it Pietramontecorvino, 25/09/2019 CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE E MASSIMA DIFFUSIONE