L’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale – I.R.F.I.P. - comunica che nella giornata di mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 11:00, presso il Palazzo Ducale di Pietramontecorvino, sito in via Arco Ducale s.n.c., si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione del Corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di "Pizzaiolo".

Il Progetto è stato cofinanziato da: Unione Europea, M.L.P.S.- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia, nell’ambito del Asse VIII – Azione 8.4 – Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018 Avviso Pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari”.

Il Corso è rivolto a 18 giovani in possesso delle seguenti caratteristiche:

 abbiano assolto al Diritto-Dovere all’istruzione e formazione o ne siano prosciolti

 età non superiore a 36 anni compiuti alla data di iscrizione al corso

 disoccupati/e o inattivi/e

 che allo stato attuale non risulta iscritto/a ad alcun percorso formativo

 residenti/e o domiciliati/e in un Comune della Regione Puglia

 per i/le Candidati/e stranieri/e, buona conoscenza della lingua italiana e permesso di soggiorno.

Il corso avrà una durata di 900 ore, di cui:

a) n.600 ore di formazione d’aula e di Laboratori di preparazione della pizza;

b) n.140 ore di stage regionale;

c) n.160 ore di stage extra-regionale.

Il Corso avrà inizio nel mese di novembre 2019. Le attività d’aula si svolgeranno prevalentemente dal Lunedì al Venerdì nelle ore antimeridiane o pomeridiane. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta sul modulo disponibile presso la segreteria dell’I.R.F.I.P. in Via Arco Ducale snc – 71038 Pietramontecorvino (FG) e pubblicato sul sito www.irfip.it e dovrà pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa, riportante l’indicazione del mittente e la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al Corso Pizzaiolo – Cod. Pratica C88NH09”, alla segreteria dell’I.R.F.I.P., a partire dal 19/09/2019 ed entro e non oltre le ore 14:00 dell’11/10/2019. Ulteriori informazioni ed il bando di ammissione sono disponibili sul sito www.irfip.it o possono essere richiesti presso la segreteria dell’I.R.F.I.P. in Via Arco Ducale snc – 71038 Pietramontecorvino, Tel/Fax. 0881/519161 – 518133; e-mail info@irfip.it